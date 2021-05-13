Çanakkale Boğazı 9 saat tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS), Çanakkale Boğazı gemi geçiş planlaması kapsamında güneyden kuzeye tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine saat 10.45'te kapatıldığını bildirdi.



Saat 12.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan; Liberya bayraklı 187 bin 587 grostonluk "MSC Viviana", Panama bayraklı 73 bin 819 grostonluk "MSC Marianna" ve Cezayir bayraklı 112 bin 867 grostonluk "LNG Tessala" isimli gemiler, güneyden kuzey istikametine devam etti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin nezaretinde boğaz geçişi yapan gemilerin en küçüğü 291, en büyüğü ise 399 metre.





Gemilerin boğazı geçişinin ardından gemi trafiği 18.30'da yeniden açılacak.