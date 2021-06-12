  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı’nda 4 günde 65 metreküp müsilaj toplandı

’nda 4 günde 65 metreküp müsilaj toplandı

ve ’ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında deniz temizleme çalışmaları 5’inci gününde devam ediyor. Bu kapsamda Çanakkale Boğazı’nda 65 metreküp deniz salyası temizlendi.

Çanakkale Boğazı’nda 4 günde 65 metreküp müsilaj toplandı
İHA

12.06.2021, 16:15

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'nden Kuzey Ege'ye kadar ilerleyen müsilaja karşı geçtiğimiz 8 Haziran Salı günü temizlik seferberliği başlatılmıştı.



Denizlerin müsilajdan temizlenmesi için bugün de Yat Limanı'nda çalışmalar sürüyor. Su motorları ve belediyeye ait vidanjörler ile liman içinde su üzerinde biriken beyaz ve yapışkan tabaka çekiliyor.

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgide, dünkü rekolte oranın 65 metreküp olduğu bildirildi.

Balıkesir'de müsilaj çalışmalarında son durum ne? Çanakkale Boğazı'nda 3 günde 37 metreküp müsilaj toplandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale Boğazı’nda 4 günde 65 metreküp müsilaj toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.