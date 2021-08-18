1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yoluna "çevreci" ses bariyeri inşa edildi

Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle çalışma yürütülüyor.

Her iki yakadaki kuleler arasına mega blokların montajı için mesai harcayan ekipler, karada kalan yol ve ulaşım bağlantı aksı çalışmalarını sürdürüyor.

"Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale ve Savaştepe Otoyol Projesi"nin Malkara ile Çanakkale arasında bulunan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yer aldığı güzergahta da ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

Köprü projesinde bulunan çevre koruma faaliyetleri için yüzde 100 çevreci yatırımlar seçildi. Bu kapsamda, köprünün güzergahında en yakın yerleşim birimi olan Yülüce köyü mevkisinden geçen bölüme, bölgede yaşayanların araçların gürültüsünden rahatsız olmaması için 1 kilometre uzunluk ve 3 metre yüksekliğinde bariyer monte edildi.

Çalışmayı yapan şirketin Genel Yönetim Direktörü Nejan Hatko, AA muhabirine, bariyerle kara yolu gürültüsünün yaşam alanlarına ulaşmasının önüne geçildiğini söyledi.

Operasyonu 45 günde tamamlayıp hedeflenen gürültü düşüşünü yakaladıklarını vurgulayan Hatko, şöyle konuştu:

"Daha önce birkaç ilimizde uygulaması yapılan kauçuk gürültü bariyerleri, kısa zaman içinde birkaç projede daha görülecektir. Ürünümüz yüzde 100 çevreci olup geri dönüşümlü malzemeden elde edilmiştir ve tüm Avrupa standartlarındaki başarılı test sonuçlarına ve sertifikalara sahiptir. Tamamen yerli olan üretimimiz, üzeri sentetik çim kaplı dekoratif görünüme sahip olup doğal görünüm barındırmaktadır. Akustik ömrü tamamlandıktan sonra tekrar geri dönüşüm için uygun bir malzemedir. Hiçbir zaman çevreye karışmayacak, her zaman yeniden kullanılabilir döngü içinde kalacaktır."

Hatko, bu projeyle çevreye duyarlı bir yatırıma daha imza attıklarını sözlerine ekledi.

"DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ" OLACAK

Tamamlandığında "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tasarımı inceliklerle örüldü. Köprünün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu, 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlik ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.