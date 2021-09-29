Balkonda öldürülen kişi komsu kurbanı olmuş

ÇANAKKALE Ayvacık'ta evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürülen kişinin katil zanlısı komşusu çıktı. Küçükkuyu'daki cinayetin ardından, polisin yaptığı soruşturma ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, Ali Ayran'ın (49) katil zanlısının komşusu Mehmet Şirin Batur (47) olduğu tespit edildi. Batur'un İstanbul'a gittiği belirlendi. Telefon kayıtlarını da araştıran ekipler, ikna ederek şüphelinin İstanbul Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olması sağladı.

■ SUAT SALGIN