Hayvan dostu köprü! 1915 Çanakkale Köprüsü’ne can dostlar için barınak

Çanakkale Köprüsü'nün inşaat sürecinde çevreye ve canlılara, büyük duyarlılık gösterildi. Köprü ayaklarının bulunduğu bölgede, deniz dibinde belirlenen koruma altındaki pinalar (dev midye), dalgıçlar tarafından toplanıp güvenli alanlara nakledildi. Çelik kazıklar çakılırken de 'ürkmesin' diye gözetlenen yunuslar görüldüğünde de mola verildi. Avrupa ankraj ve viyadük şantiyesindeki görevlilerin birkaç sokak köpeğini sahiplenmesiyle başlayan süreçte, köprünün açılışına günler kala yaklaşık 30 can dostun tüm ihtiyaçlarının karşılandığı modern barınağa dönüştü.





Asrın projesi olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Fransa'nın Paris kentindeki Eyfel Kulesi'ni de geçen, 318 metre yüksekliğe sahip kuleleriyle de simgelerin köprüsü oldu. Sadece bu özelliklerle de kalmayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaat sürecinde, çevreye ve canlılara karşı büyük duyarlılık gösterildi. Köprünün ayaklarının bulunduğu bölgede deniz dibinde tespit edilen koruma altındaki çok sayıda pina (dev midye), dalgıçlar tarafından toplanıp güvenli alanlara nakledildi. Köprü ayaklarını oluşturacak çelik kazıklar deniz dibine çakılırken, bölgeden geçen yunusların ürkmemeleri için de sürekli gözetleme yapıldı. Yunuslar görüldüğünde çalışmalara ara verildi.





Köprünün temeli atıldıktan bir yıl sonra Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkisinde köprü ayağının bulunduğu noktada, Avrupa yakası ankraj ve yaklaşım viyadüğü yapımı için kurulan şantiyede görevliler, çalışmalar sırasında bölgeye gelen birkaç sokak köpeğini sahiplendi. Gelibolu Dost Patiler Derneği üyeleri de bakıma muhtaç sokak köpeklerini buraya koymak isteyince, şantiyede 30 can dostun tüm ihtiyaçlarının karşılandığı hayvan barınağı kuruldu.



HAYVAN DOSTU KÖPRÜ

1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa Yakası Ankraj ve Viyadük Kısım Müdürü Sinan Coşkun, sokak köpeklerinin 2017'de kurulumu yapılan şantiyeye gelmeye başladığını belirterek, "Birkaç sokak köpeği derken, çok sayıda köpek gelmeye başladı. Bu sokak köpeklerinin bazılarının bakıma muhtaç olduğunu gördük. Aralarında bir ayağı olmayan, hasta olan ve yavru köpekler vardı. Bunlar için barınağın ilk kısmını yaptık. Başta 2-3 kulübe vardı. Yetmeyince alanımızı büyüttük. Daha sonra Gelibolu'da faaliyet gösteren Dost Patiler Derneğiyle iş birliği yapmaya başladık. Bakıma muhtaç sokak hayvanlarını bizim barınağa koymak istediklerini ilettiler. Biz de olumlu cevap verdik. Bu şekilde yaklaşık 30'a yakın köpeğimiz oldu. Öncelikle bakıma muhtaç hayvanlarla yavruları almaya çalışıyoruz ki hayatlarını devam ettirebilsinler. Elimizden geldiği kadar muhtaç olan sokak köpeklerine bakmaya devam edeceğiz. Köprü faaliyete geçtikten sonra işletme firması ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile de görüşerek bu barınağı devam ettirmeye çalışacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü sadece bir inşaat işi değil, aynı zamanda çevreye karşı sorumlulukları olan bir proje. 1915 Çanakkale Köprüsü çevresinde yaşayan sokak hayvanları için ve diğer canlılar için de çalışma yapılıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü tüm sokak hayvanlarının dostu" diye konuştu.





KALAN YEMEKLERLE BESLENİYORLAR

Şantiyede işçiler için çıkan yemeklerden artanları çöpe atmak yerine barınaktaki hayvanların beslenmesi için kullandıklarını söyleyen Coşkun, "Dost Patiler Derneği ile iş birliği içerisinde özellikle hasta olan hayvanlara bakıyoruz. Aynı insan gibi. İnsan nasıl hasta oldu mu doktora gidiyor, bu hayvanlarda bir gariplik, hastalık emaresi gördüğümüz zaman derneği arıyoruz. Dernek bize veteriner yönlendiriyor. Bu şekilde bakımlarını da yapıyoruz" dedi.





'BARINAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL'

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı başladığında Sinan Coşkun ile tanıştıklarını belirten Gelibolu Dost Partiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Yasemin Çat ise, "Sinan Bey, müthiş bir hayvansever. Bu bizim için çok büyük bir şanstı. Sürekli kendisiyle iletişim halindeyiz. Bir bacağı ameliyat edilmiş, 3 bacaklı kalmış veya artık kendini koruyamayacak halde olan köpeğimize, yavrularımızı bu barınakta çok güzel bir şekilde baktırıyor. Köprüyü yapan şirket vasıtasıyla hem beslenmelerine hem de klinik masraflarına da destek oluyor. Burası bizim için bulunmaz bir nimet, çok şanslıyız. Burası bizim için çok özel ve kıymetli. Köpekler bu barınakta titiz bakılıyorlar. Sürekli ilaçlamaları yapılıyor, Temizlikleri ve bakımları yapılıyor. Arada geliyoruz, köpeklerimizi seviyoruz" dedi. Çat, üyelerle şantiyedeki barınağı ziyaretinde sokak hayvanlarına sahip çıktıkları için Coşkun'a teşekkür plaketi verdi.