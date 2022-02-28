Çanakkale’de ’boğazın gerdanlığı için’ heyecanlı bekleyiş! ’Çok değerli ve çok önemli bir proje’

Fırıncılık yapan Serpil Danacıoğlu, "Her şey çok güzel. Köprü buraya bir renk kattı diyebilirim. Bunun daha da ilerleyeceğini umuyoruz." dedi.

Hüseyin Cesur ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımından dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Köprünün hayırlı uğurlu olmasını dileyen Cesur, "Böyle bir güzellik olamaz." ifadesini kullandı.