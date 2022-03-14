Evlilik vaadiyle milyonluk dolandırıcılık! Çanakkale ile İzmir’de operasyon

Zanlılardan, 20 suç kaydı olan Zeynep T'nin oğlu Ozan C'nin ise noterde araç alım satımı sırasında telefonundan EFT ödemesi için ödeme emri verdiğini göstererek araç sahibine satış için imza attırdığı, sonrasında ise ödemeyi yapmayarak dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Ozan C, soruşturma sırasında savcılık talimatıyla Türkiye Noter Birliği tarafından sakıncalı kişiler arasına alındı ve daha fazla kişinin mağdur edilmesi önlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.