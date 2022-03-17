107 yıl önceki savaşın izleri Çanakkale’nin derinliklerinde

Zeybek, yapay resifler gibi değil doğal bir park olan Çanakkale'nin su altı dünyasında birçok batığın olduğu gibi durduğunu kaydetti.

Batıkların her seviyeye hitap ettiğini belirten Zeybek, "İlk seviye dalış dediğimiz 18 metreye kadar olan dalışlarda, Mesudiye zırhlısı var. O 10 metre derinlikte bir batık. Buna başlangıç seviyesindeki dalıcılar da dalabilir. Yine 18 ila 23 metre derinliğinde Majestic zırhlısı var. Bunun 18 veya 15 metre aralığında yine başlangıç seviyesindeki dalıcılar dalabilir. Daha ileriye gittiğimizde 28-30 metrede batıklar var. Bunlar ikinci seviyedeki dalıcılar için uygun." diye konuştu.