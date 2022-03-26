1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu Akıllı Ulaşım Sistemi ile 24 saat takip ediliyor

"86 KAMERA VE HIZ SENSÖRLERİ VAR"

Malkara- Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 86 kamera, meteoroloji istasyonları ve hız sensörleriyle takip ettiklerini belirten Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme (ÇOK) A.Ş.'nin Tasarım Müdürü Ferruh Aytekin, "1915 Çanakkale Köprüsü'nde Akıllı Ulaşım Sistemi (ITS) kullanıyoruz. Bu ITS sistemi nelerden oluşuyor? En temeli aslında yapay zeka destekli olay algılama sisteminden oluşuyor. Yapay zeka destekli olması ve olay algılaması da 1915 Çanakkale Köprüsü ve köprüyü bağlanan tüm yollarıyla birlikte son derece modern bir sistemle yönetildiğini ve kontrol edildiğini gösteriyor bize. Peki, bu olay algılama nedir? Kaza durumları, trafiğin ters yönden akması, araçların durması yada yola bir cismin düşmesi gibi bütün bu anormal durumları algılayan bir akıllı sistemimiz var. Bu sistem birçok farklı fonksiyonları olan kameralarla birlikte çalışıyor. Bu kameralardan genel değerler sistemin içerisinde değerlendiriliyor. 86 adet kameramız ve hız sensörlerimiz. Trafiği bu hız sensörleriyle de gözlemleyebiliyoruz. Sıkışmaların olduğu yada başka problemlerin olduğu yerlerde ortalama hızları tespit edebiliyoruz. Bunun yanı sıra birçok meteorolojik istasyonumuz var. Meteorolojik verileri, rüzgarları, sıcaklık farklılıklarını veya don seviyesinin altına inen sıcaklıkları bu istasyonlarımızdan görüp, algılayabiliyoruz" dedi.