57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda tarihi etap! 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçildi

CALEB EWAN, İSTEDİĞİNİ ALDI

Avustralyalı sporcu Ewan, ülkesi için öneme sahip Gelibolu'daki etabı kazanma hedefini gerçekleştirdi.

Yarışta ilk gün etap zaferinin ardından Çanakkale Savaşları'nın geçtiği Gelibolu'nun kendisi ve tüm Avustralyalılar için ayrı bir önemi olduğunu belirten 27 yaşındaki bisikletçi, "O etabı kazanabilmek için elimden geleni yapacağım." demişti.