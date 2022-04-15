57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda tarihi etap! 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçildi

Balıkesir'in termal su ve dağ turizmi seçenekleri sunan Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'ndeki Sarıkız Heykeli önünden startı verilen etapta bisikletçiler, Altınoluk'tan geçerek Çanakkale il sınırına girdi. Ayvacık ve Ezine ilçelerini geride bırakan sporcular, 149. kilometrede 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek kıta değiştirdi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Mehmetçik'e Saygı Anıtı'ndan ilerleyen bisikletçiler, 57. kez düzenlenen turun 6. etabı 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde tamamladı.