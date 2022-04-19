Cama çarparak yaralanan yalı çapkını tedavi edildi

Çanakkale'de bir evin camına çarparak yaralanan yalı çapkını, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince yapılan tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

Çanakkale'de bir evin camına çarpan yalı çapkını (Alcedo Attis) DKMP Çanakkale Müdürlüğüne götürüldü. DKMP veterineri tarafından tedavi edilen yalı çapkını, tamamlanan işlemlerinin ardından tekrar doğaya salındı.

Yalı çapkını, çoğunlukla tropik bölgelerde, göl ve deniz kenarlarında yaşayan bir kuş türü olarak biliniyor. Adının çapkın olmasının nedeni, durup saatlerce etrafı izlemesinden kaynaklanıyor.

Fiziksel olarak sırtı mavimtırak yeşil renkte, karnı pas renginde ve 17 cm uzunluğunda bir kuş. Balıkve böcekleri yiyerek besleniyor. Kuyruğu kısa, kanatları yuvarlak, bacakları kısa ve zayıf. Bu kuşlar yalnız olarak yaşarlar. Yalı çapkını eşleri, birbirlerinden hemen ayrılmayıp beraber avlanırlar ve beraber bölgelerini savunurlar.

Nehir kenarında, toprakta kazdıkları oyuk yuvalarda yaşarlar. Genellikle sesiyle kendini fark ettiren, aynı zamanda havada asılı kalabilen bir kuş türü. Göz alıcı renklere sahiptirler. Erkeklerin renkleri dişilere göre daha parlaktır