O anlar COP31'e damga vurdu! Başkan Erdoğan ile selfie çekti!

Antalya, dünyanın dört bir yanından gelen liderleri ağırlarken COP31 Liderler Zirvesi'nde diplomatik görüşmelerin dışında hafızalara kazınacak samimi anlar da yaşandı. Liderlerin bir araya geldiği karşılama töreninde yaşanan beklenmedik bir hareket, objektiflere yansıdı.
ERDOĞAN VE GUTERRES'LE SELFİE ÇEKTİ
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da Liderler Zirvesi düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor.
Zirve kapsamında Antalya'ya gelen dünya liderlerini karşılayan Başkan Erdoğan, karşılama sırasında renkli bir anın yaşanmasına da eşlik etti.
CEBİNDEN TELEFONUNU ÇIKARDI
Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile selfie çekilmek istedi. Ceketinin cebinden telefonunu çıkaran Whipps Jr., iki isimle birlikte hatıra fotoğrafı çekti.
ZİRVENİN EN SAMİMİ ANLARINDAN BİRİ OLDU
Liderlerin birlikte selfie çekildiği anlar kameralara yansırken, ortaya çıkan samimi görüntüler dikkat çekti. COP31 kapsamında gerçekleşen bu renkli an, zirvenin öne çıkan görüntüleri arasında yerini aldı.