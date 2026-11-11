Haberler Gündem O anlar COP31'e damga vurdu! Başkan Erdoğan ile selfie çekti! O anlar COP31'e damga vurdu! Başkan Erdoğan ile selfie çekti! Antalya’da dünya liderlerini bir araya getiren COP31 Liderler Zirvesi’nde resmi temasların yanı sıra renkli görüntüler de yaşandı. Palau Devlet Başkanı’nın yaptığı bir hareket, zirvenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile ceketinin cebinden çıkardığı telefonla selfie çekti. O anlar zirveye yansıyan renkli görüntüler arasında yer aldı. HABER MERKEZİ









Antalya, dünyanın dört bir yanından gelen liderleri ağırlarken COP31 Liderler Zirvesi'nde diplomatik görüşmelerin dışında hafızalara kazınacak samimi anlar da yaşandı. Liderlerin bir araya geldiği karşılama töreninde yaşanan beklenmedik bir hareket, objektiflere yansıdı.

ERDOĞAN VE GUTERRES'LE SELFİE ÇEKTİ Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da Liderler Zirvesi düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. Zirve kapsamında Antalya'ya gelen dünya liderlerini karşılayan Başkan Erdoğan, karşılama sırasında renkli bir anın yaşanmasına da eşlik etti.