Kruvaziyerde düşen İngiliz kadın yaralandı

İSTANBUL'DAN İzmir'e giden, İtalya bayraklı 324 metre uzunluğundaki Costa Venezia isimli kruvaziyer geminin önceki gün gece saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında, İngiliz uyruklu kadın yolcu gemisinin içinde dengesini kaybedip düştü. Başını çarpan kadın yaralandı. Gemi kaptanı durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine Gelibolu'daki pilot botu, bölgeye sevk edildi. Bota alınan kadın, kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan kadın taburcu edildi.
ÜMİT ERKAN DEMİRCAN