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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan 17 bin 18 grostonluk gemi römorkor refakatinde demirletildi!

Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan 17 bin 18 grostonluk gemi römorkor refakatinde demirletildi!

İskenderun Limanı'ndan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giden "Glory Dina" isimli geminin makineleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken arızalandı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmletleri Müdürlüğüne bildirmesi ile bölgeye "Kurtarma-16" römorku sevk edildi. Gemi, römorkör refakatinde Şevketiye bölgesine götürülerek demirletildi.

AA

04.10.2022, 10:34 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022, 10:36

Çanakkale Boğazı’nda arıza yapan 17 bin 18 grostonluk gemi römorkor refakatinde demirletildi!

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Bahama bayraklı gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü. İskenderun Limanı'ndan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giden, 169 metre uzunluğunda ve 17 bin 18 grostonluk "Glory Dina" isimli boş geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında Lapseki ilçesi açıklarında arızalandı.



Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-16" römorkörü sevk edildi.



Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.Gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.

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