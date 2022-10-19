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Haberler Çanakkale Akıllara durgunluk veren denk geliş! Muhtarlar Günü'ne muhtarın işlediği cinayet damga vurdu!

Akıllara durgunluk veren denk geliş! Muhtarlar Günü'ne muhtarın işlediği cinayet damga vurdu!

Çanakkale'ye bağlı Ezine ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde yaşanan cinayet pes dedirtti. Alkol alan bir grubun arasında bulunan Muhtar E.B., tartıştığı arkadaşı Hasan Umut Durmaz'a 2 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Durmaz olay yerinde can verirken, muhtar E.B. gözaltına alındı.

İHA

19.10.2022, 13:16

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Muhtarlar Günü'nde bir muhtar, tartıştığı arkadaşını silah ile vurarak öldürdü.

Akıllara durgunluk veren denk geliş! Muhtarlar Günü’ne muhtarın işlediği cinayet damga vurdu!

Olay, saat 04.00 sıralarında Ezine'deki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan bir grup arasında bulunan Muhtar E.B. ile Hasan Umut Durmaz arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, muhtar olan E.B., taşıma ruhsatı bulunan silah ile Hasan Umut Durmaz'a 2 el ateş etti. Kurşunların sol göğüs altına isabet ettiği Durmaz, hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren denk geliş! Muhtarlar Günü’ne muhtarın işlediği cinayet damga vurdu!

19 Ekim Muhtarlar Günü'nde yaşanan cinayetle ilgili tahkikat başlatılırken, Mecidiye Köyü Muhtarı E.B. gözaltına alındı.

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