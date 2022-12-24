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Haberler Çanakkale 6 yaşındaki çocuktan insanlık dersi! O hareketiyle herkese örnek oldu!

6 yaşındaki çocuktan insanlık dersi! O hareketiyle herkese örnek oldu!

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, yaralı halde evinin balkonuna düşen atmacaya 6 yaşındaki Azra Çakır sahip çıktı. Durumu dedesine anlatan Azra sayesinde yaralı atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilmek üzere teslim alındı.

İHA

24.12.2022, 13:01

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evin balkon penceresinin camına çarpan Atmaca yaralandı. 6 yaşındaki Azra Çakır, atmacaya sahip çıktı.

6 yaşındaki çocuktan insanlık dersi! O hareketiyle herkese örnek oldu!

Çan ilçesinde Azra Çakır, evin balkonunda atmaca gördü. Durumu dedesi Mustafa Sezen'e anlattı. Mustafa Sezen (54) durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaralı atmacayı teslim aldı.

O anları izlemek için tıklayın

6 yaşındaki çocuktan insanlık dersi! O hareketiyle herkese örnek oldu!

Öğle saatlerinde evin balkon camına bir kuş çarptığını ve torunun haber verdiğini söyleyen Mustafa Sezen, "Torunum Azra evde otururken balkon camına kuş çarptığı haber verdi.

6 yaşındaki çocuktan insanlık dersi! O hareketiyle herkese örnek oldu!

. Balkon'a baktığımda yaralı atmacayı yakaladım. Koruma altına aldıktan sonra Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdim. Sağ olsunlar geldiler. Atmacayı teslim ettim" dedi.

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