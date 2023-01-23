Savaş yorgunu gazi kaleler ayağa kaldırıldı!

"ÇANAKKALE'NİN KALELERİ TARİHE TANIKLIK ETMİŞ, HEM TARİHİ MEKANLARDIR, HEM DE GAZİ MEKANLARDIR"

Çanakkale'nin kaleler şehri olduğunu belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale, kaleler şehridir. Çanakkale'nin kaleleri tarihe tanıklık etmiş, hem tarihi mekanlardır, hem de gazi mekanlardır. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nın güvenliğini, dolayısıyla ülke güvenliğini sağlayan çok önemli savunma yapılarıdır. Çanakkale Savaşları'nda büyük işlev görmüşler ve hepsi gazi olmuş mekanlardır. Hepsi ecdadımızdan, tarihimizden bize emanet olan tarihi mekanlardır, çok önemli yapılardır. Çok önemli olaylara şahitlik etmişlerdir. Bu ülkenin, bu toprakların vatan yapılması noktasında, o Çanakkale Destanı'nın yazıldığı zamanlarda çok önemli fedakarlıklara, büyük olaylara şahitlik etmişler. Çok büyük kahramanların ayak izlerinin, hatıraların olduğu tarihi mekanlardır. Tarih Alan Başkanlığı olarak biz Çanakkale'deki bu gazi mekanları, gazi kalelerin restorasyon sürecini başlattık. Bunların hepsini bir yaşayan kale müze haline dönüştürdük" dedi.