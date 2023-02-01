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Haberler Çanakkale Çanakkale'de TOKİ kura heyecanı! TOKİ kura çekimi canlı izleme, isim listesi sorgulama ekranı...

Çanakkale'de TOKİ kura heyecanı! TOKİ kura çekimi canlı izleme, isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Çanakkale'de bugün Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçeleri kura çekimi heyecanı yaşanıyor. TOKİ başvurusunda bulunanlar 'Kura çekimi sonuçlandı mı? Çanakkale TOKİ kura çekim sonuçları sorgulama, TOKİ Çanakkale kura çekimi canlı izleme' araştırmalarını sürdürüyor. İşte 1 Şubat 2023 Çanakkale TOKİ kura çekimi sorgulama sayfası...

01.02.2023, 10:52

Çanakkale’de TOKİ kura heyecanı! TOKİ kura çekimi canlı izleme, isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ 2023 Çanakkale kura çekimi sonuçları binlerce kişi tarafından bekleniyor. TOKİ Çanakkale kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama araştırmaları sürüyor. İşte 2023 TOKİ Çanakkale isim listesi sorgulama sayfası...

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Çanakkale TOKİ 1.290 konut kurası çekilişi Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçeleri için bugün gerçekleştiriliyor.

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA
Aşağıda bulunan linkle kura sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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