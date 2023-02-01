CHP’nin TOKİ yalanı elinde patladı

CHP ve DEVA Partisi'nin "İl başkanının akrabasına TOKİ'den ev verdiler" iddiasının soy isim benzerliği olduğu ortaya çıktı. TOKİ konutlarını gündemine taşıyan CHP Çanakkale eski İl Başkanı Ümit Metin Ural, kura sonucu kendisine 3+1 daire çıkan Makas soyisimli bir vatandaşın, AK Parti İl Başkanı Naim Makas'ın akrabası olduğunu ileri sürdü.

CHP Çanakkale eski İl Başkanı Ümit Metin Ural

'İNTERNETTEN BAKILABİLİR'

ANCAK Ural'ın bu yalanı elinde patladı. Hikmet Makas'ın, aslen Erzurumlu olan Naim Makas'ın aksine Biga'nın Yolindi Köyü'nde doğup büyüdüğü ortaya çıktı.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas

Atılan iftiraların ardından her vatandaşın internet ortamında kolaylıkla ulaşabileceği TOKİ kura sonuçlarını incelediğini belirten Naim Makas, "İftiracılarla önce mahkemede sonra sandıkta hesaplaşacağız" dedi.

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

İL başkanı ile aynı soy ismi taşıdıklarını fakat kendisini hiç görmediğini belirten Hikmet Makas, "Naim Makas'ı tanımadığım gibi Erzurum'a da hiç gitmedim. Soyisim benzerliği üzerinden siyaset yapanlara, ismim üzerinden iftira kusanlara hakkımı helal etmiyorum. Hayatımızda ilk kez devletimiz sayesinde evimiz oluyor. Fakat bu iftirayla sevinemedik bile" diye konuştu.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN