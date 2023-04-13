AK Parti Çanakkale’de Milletvekili adaylarını tanıttı

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığ'nca bir otelde Milletvekili Aday Tanıtım Programı ve basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 28. Dönem Milletvekilliğine aday olan dört ismin tanıtımını yapıldı.

Toplantı da bir konuşma yapan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "14 Mayıs seçimleriyle birlikte inşallah Türkiye'mizin yeni yüzyılını inşa edeceğimiz yeni bir döneme yeni bir sürece hep birlikte giriş yapacağız. Ülkemiz adına ortaya koyduğu yeni iddialar, yeni projeler, yeni yatırımlarla inşallah ülkemiz bir çağı yeniden başlatacak ve şahlanış dönemini hep beraber hep birlikte gönül birliği içerisinde yaşayacağız. İşte bu döneminin Türkiye'nin yeni yüzyılının Türkiye'nin yeni yüz yılındaki atılımların mimarı işte yine inanıyoruz ki bu kadrolar olacak. Dünden bugüne kadar bizlerin ülkemizin çeyrek asrına damgasını vuran bir siyasi partinin mensuplarıyız. Dünyanın en büyük en güçlü siyasi hareketinin diğer mensuplarıyız. Bunun için de gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz.

Her bir dönem yeni bir iddia demek. Her bir dönem yeni bir heyecan demek. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki dönemde de inşallah hem Türkiye'miz, hem Çanakkale'miz hak ettiği yatırımlarla, hak ettiği hizmetlerle inşallah bir adım daha ileriye gayret gösterecek ve bir adım daha ileride inşallah yeni bir seviyeyle karşılaşacağız hep beraber. Tabii bizler liderimiz dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mihvandarlığında önemli işlere imza attık, Türkiye olarak. Sanayiden eğitimi, yüksek teknolojiden dış politikaya, tarımdan sosyal ve kültürel yaşama, savunma sanayiden mavi vatana kadar birçok kazanımlara imza attık. Türkiye'miz aslında yeni yüzyılına yeni girmiyor arkadaşlar. Türkiye'miz yeni yüz yılına bir önceki yüzyılın vermiş olduğu enerji ve kazanımlarla birlikte giriyor. Fakat maalesef ülkemizde bizler için değil sadece 81 milyon için, Türkiye için, Türkiye'den umudu olan mazlum coğrafyalar için. Bugün Türkiye'nin de bir kazanımı varsa herhangi bir konuda savunma sanayide biliyorsunuz. Birçok pazarımız var. Mavi Vatan dedik" ifadelerini kullandı.

Başkan Makas'ın konuşmasının ardından AK Parti Çanakkale Milletvekili adayları Ayhan Gider, Jülide İskenderoğlu, Nazım Hikmet Keskiner ve Halil Zahit Mert kendilerini tanıtan birer konuşma gerçekleştirdi. Aday tanıtım toplantısı fotoğraf çekimiyle sona erdi.