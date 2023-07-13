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Haberler Çanakkale Vukuatlı limanda korkunç patlama

Vukuatlı limanda korkunç patlama

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Vukuatlı limanda korkunç patlama
İŞLETMECILIĞINI CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin yaptığı yat limanında dün öğle saatlerinde korkunç bir patlama meydana geldi. Dalgıç tüplerinin dolumu sırasında meydana gelen patlamada büro personeli olarak görev yapan 43 yaşındaki Caner Özbek, feci şekilde can verirken, limanda düzenli olarak yapılması gereken basınç testlerinin yıllardır yapılmadığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz yıl o limanda dalgıç olarak görev yapan dünya serbest dalış rekortmeni Derya Can Göçen'in antrenör eşi Tayfun Göçen, taşeron şirkette çalışan görevli ile teknelerin bağlanması konusunda tartışınca önce dövülmüş, ardından sürülmüştü. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve ambulans yönlendirilirken, yapılan ilk müdehalenin ardından hastaneye kaldırılan Caner Özbek hayatını kaybetti.
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