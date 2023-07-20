Çanakkale yangınında ön soruşturma tamamlandı… Çıkış nedeni belli oldu!

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde başlayarak 6 köyü etkisi altına alan ve 52 saat sonra kontrol altına alınabilen orman yangınıyla ilgili ön soruşturma tamamlandı. Bölgede gözetleme yapan İHA'lar tarafından tespit edilen yangın; ilk belirlemelere göre elektrik tellerine çarpan kuş ya da farklı bir cismin saçtığı kıvılcımla başladı ve saatte 57 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü.

İHA'LAR BİLDİRDİ

Yangın geçtiğimiz Pazar günü 16:45 siralarında Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde başladı. Bölgede gözetleme yapan İHA'nın ormanlık alanda yoğun duman tespit etmesi üzerine Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezi, bölgeye İlk etapta Çanakkale, Bayramiç ve Keşan'da konuşlu 3 helikopter ile Balıkesir'de konuşlu 2 su atar uçak ve kara ekiplerini sevk etti.

RÜZGAR, NEM VE ARTAN SICAKLIK YANGININ BÜYÜMESİNE NEDEN OLDU

Ormanlık alanda başlayan yangın; saatte 57 kilometreyi bulan rüzgar, 26 derecelik düşük nispi nem ve 34 derecelik sıcaklık nedeniyle kısa sürede büyüdü.

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangının büyümesi nedeniyle bölgeye Çanakkale ve çevre bölge müdürlüklerinden takviye ekipler sevk edildi. Yangına 22 helikopter, 9 uçak, 78 arazöz, 25 su ikmal aracı, 80 hizmet ve itfaiye aracı ve 900 personel havadan ve karadan müdehale etti. Çanakkale Valiliği, risk altında bulunan Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerini boşaltma kararı alırken, Kemel Köyü'nde tahliye edilen 211 vatandaş Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi.

550 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLDU

550 hektar alanda etkili olan yangın, olumsuz hava koşullarına rağmen 52 saatin sonunda tamamen kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'da yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. Bölgede görev yapan İHA'nın elde ettiği görüntüleri inceleyen ekipler, ilk belirlemelere göre yangının; ilk belirlemelere göre elektrik tellerine çarpan kuş yada farklı bir cismin saçtığı kıvılcımla başladığını ve trafoya sıçradığını tespit etti.