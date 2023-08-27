Çanakkale’de iş adamının şüpheli ölümü! İntihar mı cinayet mi?

Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde yapımı devam eden Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde şantiye şefi olarak görev yapan Sezai Kapulu,'nun geçtiğimiz hafta öğle saatlerinde Dardanos sahilinde ölü olarak bulunmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Kafasına tek el ateş edilmiş şekilde bulunan Kapulu'nun, olaydan dakikalar önce personeline "Kepçe'yi yükleyip geliyorum" diye mesaj atması "intihar mı? yoksa cinayet mi?" sorularını akla getirirken, şüpheli ölümle ilgili bölgedeki kamera görüntüleri de tek tek inceleniyor.

Kapulu'nun sabah saatlerinde geçtiği güzergâhlar ve şehir için mobese görüntüleri cinayet masası dedektifleri tarafından titizlikle incelenirken, Kapulu'nun en son görüştüğü kişilerde detaylı bir şekilde araştırılıyor.

CEP TELEFONU KAYIP İDDİASI

Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, şüpheli ölümün seyrini değiştirebilecek korkunç bir iddia ortaya atıldı. Kapulu'nun mesai arkadaşları ve yakınları, Sezai Kapulu'nun kullandığı 0 536 XXX 6X X3 nolu telefonunun kayıp olduğunu ileri sürdü. Telefonun ne zaman ve nasıl kaybolduğu da detaylı bir şekilde araştırılırken, Sezai Kapulu'nun kesin ölüm nedeni Adlı Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla belirlenecek.

1 GÜN ÖNCE SUNUM YAPMIŞ

Kapulu'nun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde şantiye şefi olmasının yanı sıra taş şirketinin de olduğu tespit edilirken, ölümünden 1 gün önce de OSB'ye gelen yetkililere inşaatla ilgili sunum yaptığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.