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Haberler Çanakkale Çanakkale'de ekiplerden operasyon! Alkollü kaptanın kullandığı teknede 25 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de ekiplerden operasyon! Alkollü kaptanın kullandığı teknede 25 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına yönelik olarak düzenlenen operasyonda yelkenli teknede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 25 kaçak göçmen ile organizatör olduğu iddia edilen alkollü tekne kaptanı C.B. yakalandı.

DHA
Çanakkale’de ekiplerden operasyon! Alkollü kaptanın kullandığı teknede 25 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik merkeze bağlı Erenköy açıklarında operasyon düzenledi.

Operasyonda 'Elif Ege' isimli yelkenli tekne içerisindeki 18'i erkek, 3'ü kadın, 2'si kız, 2'si erkek çocuk olmak üzere Suriye uyruklu toplam 25 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca organizatör olduğu iddia edilen tekne kaptanı C.B. gözaltına alındı.

Alkollü olduğu tespit edilen kaptan C.B. baygın halde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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