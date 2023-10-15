2 bin 400 yıllık antik kentte salgın araştırması

ÇANAKKALE'NİN Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 18 Temmuz tarihinde başladı. Kazı çalışmaları 2011 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe başkanlığındaki ekiple sürdürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve maddi desteğinin yanı sıra Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi, İÇDAŞ A.Ş. ve Çanakkale Valiliği'nin desteklediği Alexandria Troas Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları bu yıl kentin merkezi konumunda olan forum merkezi ile forum merkezinin çeşitli noktalarında devam etti.

4 MEZAR ORTAYA ÇIKTI

FORUM alanı ve çevresinde devam eden kazı çalışmaları çerçevesinde 13 yıl içerisinde kazı ekibi tarafından 4 tane mezar ortaya çıkarıldı. Antropologlar tarafından iskeletler üzerinde yapılan incelemelerde hububat, tahılla tek tip ve yetersiz beslenmeye dayalı hastalıklar yaşandığı tespit edildi.