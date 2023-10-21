2 bin öğrencinin yemeği liselilerden

Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin döner sermaye işletmesine bağlı yemek üretim atölyesinde, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının 11 ve 12'nci sınıflarında eğitim gören 52 öğrenci, 3 öğretmen, bir aşçı ve iki yardımcı personel ile günün ilk saatlerinde mutfağa giriyor. Hafta içi her gün 10 kazanda 3 çeşit yemek pişiren öğrenciler, saat 07.00'ye kadar tüm hazırlıkları tamamlıyor.

ÖZEN GÖSTERİYORUZ

Yemekler daha sonra sevkiyatta kullanılan büyük kutulara yerleştirilerek okullara dağıtılıyor. Üretimin bütün aşamalarını öğrenmeleri amacıyla mutfağın yanı sıra bulaşıkhanede de görev yapan öğrenciler, ayrıca döner sermayeden harçlıklarını çıkarıyor. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenlerinden Erhun Yöntem, ilçede taşımalı eğitimde öğrenim gören 2 bin öğrenci için yemek hazırladıklarını söyledi. Menü hakkında bilgi veren Yöntem, şunları kaydetti: "Menüyü planlarken mutlaka karbonhidrat ve protein dengesine özen gösteriyoruz. Haftanın iki ya da üç günü kırmızı et, bir ya da iki günü tavuk veriyoruz. Mutlaka bir öğün sebze yemeği çıkartıyoruz. Bunun yanında tamamlayıcı olarak pirinç pilavı, bulgur pilavı, erişte, makarna hazırlıyoruz. Komposto, yoğurt, tatlı, cacık çıkarıyoruz."

'ARKADAŞLAR YİYOR'

Öğrencilerden Eren Özmen de lisenin döner sermaye işletmesinde stajyer olarak görev aldığını dile getirdi. Yemeklerin paketleme ve temizlik gibi tüm işlerini öğrenciler olarak yaptıklarını aktaran Özmen, "Biz öğrenciler pişiriyoruz, taşımalı eğitim öğrencileri yiyor" dedi.