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Çanakkale’de cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

İHA
Çanakkale’de cadde ve sokaklar göle döndü

Çanakkale'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün Çanakkale için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından 18.45 itibariyle sağanak yağış başladı. Kuvvetli sağanak yağış, bazı cadde ve sokakların kısa sürede göle çevirdi.

Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı motosiklet sürücüleri ise suyla kaplı yollarda motorlarını elleriyle geçirmek durumunda kaldı.

Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

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