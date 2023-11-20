  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandırmıştı! Çanakkale'de yakalandı

Onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandırmıştı! Çanakkale'de yakalandı

Çanakkale Gelibolu ilçesinde yaklaşık 30 kişiyi çeşitli suçlardan dolayı dolandıran şahıs ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Vatandaşları 11 milyon lira dolandıran zanlı tutuklandı.

İHA
Onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandırmıştı! Çanakkale’de yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaklaşık 30 kişiyi motosiklet satmak, emeklilik, icra yoluyla satılan araçları alıp satarak kar ve faiz yoluyla para kazanmak vaatleri ile 11 milyon TL dolandıran zanlı tutuklandı.

Gelibolu ilçesinde yaklaşık 30 kişi, motosiklet satmak, emeklilik, icra yoluyla satılan araçları alıp satarak kar ve faiz yoluyla para kazanmak vaatleri ile dolandırıldı. Mağdur olan vatandaşlar, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis şüphelilerin U.A. ve F.S. olduğunu tespit etti. Dolandırıcılar U.A. ve F.S.'nin 30 kişiyi 11 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Polisin sıkı takibi sonucu şüphelilerden U.A., İstanbul Büyükçekmece'de yakalandı. Gözaltına alınarak Gelibolu'ya getirilen U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA