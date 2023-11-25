Çanakkale’de heyecanlandıran çalışma! Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarıldı

Bozcaada Kalesi'nde Tenedos Kazıları kapsamında 2023 yılında ilk kez arkeolojik kazılar gerçekleştirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Takaoğlu başkanlığındaki bir ekiple gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında Bozcaada Kalesi'nin kültürel katmanlaşması hakkında önemli bilgilere ulaşıldı. Yapılan çalışma, Venedikliler tarafından inşa edilen ve Osmanlı Dönemi'nde değişikliklere uğrayan Bozcaada Kalesi'nin ilk yapımı öncesi Bizans ve Roma dönemlerinde de iskan gördüğü ve hatta Geç Tunç Çağı sırasında da yerleşildiğine dair bulgular ortaya koydu. Arkeolojik kazı çalışmaları ayrıca kale içinde günlük yaşam konusunda da bazı sevindirici buluntular sundu.