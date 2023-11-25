Çanakkale’de heyecanlandıran çalışma! Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarıldı

'ARKEOLOJİK KAZILARIN KATKILARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Kazı Başkanı Prof. Dr. Turan Takaoğlu, her yıl yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği Bozcaada Kalesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Çanakkale Boğazı girişini kontrol eden ve konumu gereği Osmanlı Dönemi boyunca önemli askeri ve siyasi olaylara sahne olmuş Bozcaada Kalesi, kendi hikayesini iyi anlatan bir Kale Müze olarak değerlendirilmeyi hak etmektedir. Bunun için kale içinde varlığı bilinen, kısmen korunmuş veya şimdilerde toprak altında kalmış Kale Cami, hamam, levazım deposu, sarnıç, cephanelik ve çeşme gibi yapıların gün ışığına çıkarılması, ihya edilmesi ve ayağa kaldırılması gerekir.

