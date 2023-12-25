Ekipler tarafından organizatörlere baskın

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık sahil kesiminde Sapanca ve Tuzla köyleri bölgesinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda minibüs vekapalı kasa kamyonet kasasından 13'ü erkek, 13'ü kadın, 19'u erkek çocuk ve 18'i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 63 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör Ş.D. ve S.G. yakalandı.