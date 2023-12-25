  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Ekipler tarafından organizatörlere baskın

Ekipler tarafından organizatörlere baskın

HABER MERKEZİ
Ekipler tarafından organizatörlere baskın
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık sahil kesiminde Sapanca ve Tuzla köyleri bölgesinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda minibüs vekapalı kasa kamyonet kasasından 13'ü erkek, 13'ü kadın, 19'u erkek çocuk ve 18'i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 63 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör Ş.D. ve S.G. yakalandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA