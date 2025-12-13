Denizlili mühendis sırra kadem bastı! 6 aydır tek bir haber dahi alınmadı

'HER GEÇEN GÜN KAYGILARIM ARTIYOR'

Babasının hayatından ciddi şekilde endişe ettiğini belirten Elif Köse, "Babamın telefon sinyali, en son 6 ay önce, kaybolmadan önce kendi evinde tespit edildi. Banka hesaplarında da 6 aydır tek bir hareket olmamış. Babamdan tek bir iz dahi bulunamaması her geçen gün kaygılarımı artırıyor. Savcılığa evin çevresinde detaylı bir inceleme yapılması için başvurduk ancak sonuç alamadık. Yetkililerden babamın bulunması için yardım istiyorum" diye konuştu.

DİĞER