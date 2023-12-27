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Haberler Çanakkale Çanakkale'de masaj salonunda dehşet! Yüzüne kezzap atıp kaçtı

Çanakkale'de masaj salonunda dehşet! Yüzüne kezzap atıp kaçtı

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde Ramazan A. isimli şahıs, masaj salonunda çalışan ve aralarında husumet olduğu belirtilen 24 yaşındaki Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp kaçtı. Ekiplerin çalışması sonucu Ezine ilçesinde yakalanan Ramazan A. adliyeye sevk edildi.

DHA

Çanakkale masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in (24) yüzüne kezzap atıp kaçan Ramazan A. (41), Ezine ilçesinde yakalandı. Arıyel ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Çanakkale’de masaj salonunda dehşet! Yüzüne kezzap atıp kaçtı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana geldi. Ramazan A., iddiaya göre, aralarında husumet bulan masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp, kaçtı. Arıyel'in çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112'ye bildirdi.

Çanakkale’de masaj salonunda dehşet! Yüzüne kezzap atıp kaçtı

Yaralı Buket Arıyel, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan A.'yı, Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ramazan A., adliyeye sevk edildi. Buket Arıyel'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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