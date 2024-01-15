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Çanakkale’de bugün ve yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Son dakika... Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün ve yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

AA
Çanakkale’de bugün ve yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün ve yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Gökçeada'dan saat 22.00'de, yarın Kabatepe'den saat 05.00'te yapılması planlanan feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bugün itibarıyla Kabatepe-Gökçeada hattında tarife değişikliği yapıldığı belirtildi.

Boğaz hatlarındaki Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferlerinin tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu seferlerinin saatsiz olarak devam ettiği bildirildi.

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