  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale ÇOMÜ’deki yolsuzluk açığa çıktı

ÇOMÜ’deki yolsuzluk açığa çıktı

HABER MERKEZİ
ÇOMÜ’deki yolsuzluk açığa çıktı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde art arda yaşanan yolsuzluk skandallarının ardından başlatılan soruşturma da 7 hastane personeli görevden alındı. Üniversitede ilk skandal, uzun bir süredir şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kilo kaybı şikayetleri yaşayan 65 yaşındaki İ.Ö.'nin tedavi için gittiği Gastroentroloji Uzmanı Doç. Dr. Şükrü T. 'nin kendisinden "bıçak parası" istediğini ileri sürerek emniyete başvurmasıyla ortaya çıkmıştı.

7 KİŞİ AÇIKTA

Kök hücre tedavisi gören hastalara 200 liralık kitleri 100 bin liradan sattıkları iddia edilen Prof. Dr. Hüseyin Yener E., Doç. Dr. Tolgahan K. ve 3 şirket yöneticisi tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında dün hastanede hareketli saatler yaşandı. Soruşturma kapsamında hastane başmüdürü S.Y, hastane müdürü Ö.H, müdür yardımcıları A.E.A, B.D, İ.D, L.Ç VE R.B görevden alındı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA