Ezine Gıda İhtisas OSB ile 8 bin kişiye istihdam sağlanacak

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Çanakkale'nin ekonomisinde geçmişten beri önemli yer tutan süt ve süt ürünlerinin yanı sıra tarım ürünlerinin de işleneceği Ezine Gıda İhtisas OSB, yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Çanakkale'de, 8 bin kişiye istihdam sağlayacak Ezine Gıda İhtisas OSB'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yatırımcılara birçok muafiyet ve teşvik imkanı sunan Gıda İhtisas OSB içerisinde 91 parsel yer alıyor. 400 milyon TL'lik yatırımla planlanan ve bin 380 dönüm arazi üzerinde kurulan Gıda İhtisas OSB'de 2 firma faaliyete başlarken, yıl sonuna kadar yaklaşık 16 firmanın daha faaliyete geçmesi planlanıyor. 2 yıl içinde ise toplam 52 firma faaliyette geçecek.

TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞACAK

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok, "Sahada aktif olarak 16 firmamız çalışıyor. Bunlardan iki tanesi işletme ruhsatını aldı ve üretimine başladı. Diğerleri de inşaat aşamasında çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Yüzyılı'nda üretim önemli. Organize sanayi bölgeleri de üretimin ana noktaları, Çanakkalemiz de bu konuda 1915 Çanakkale Köprüsü'yle, yapılan tünellerle ulaşılabilir ve lojistik anlamda kilit bir noktaya geldi. Yatırımların hızlanmasını bekliyoruz" dedi.

LOJİSTİKTEN YAN SANAYİYE KADAR HER SEKTÖRE FAYDALI

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesi ile birlikte hem ara eleman hem teknik eleman hem de beyaz yaka çalışana olan ihtiyacın artacağına işaret eden Alper Altınok, "Yaklaşık 8 bin kişilik istihdamın yanı sıra tarım ve hayvancılığa da ciddi anlamda fayda sağlayacağız. Ayrıca lojistiğinden yan sanayisine dolaylı yoldan da bölge ekonomisine can verecek bir proje olduğunu düşünüyoruz" dedi. Altınok, "Çanakkale Zaferimizin 109. yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.