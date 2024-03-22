Türkiye’de ilk: 65 yaş üstüne ücretsiz oldu

Troya Müzesi tarafından hazırlanan 'Altın Çağlar'a Özel Ayrıcalık' isimli proje kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara müze girişi ücretsiz oldu. Ayrıca 5 kişi ve üzeri gruplar halinde geldiklerinde ücretsiz rehberlik hizmetinin yanı sıra Homeros Bahçesi turu ve ücretsiz içecek ikramında bulunulacağı bildirildi. n Troya Müzesi Müdür Rıdvan Gölcük, projeyle, 65 yaş üstü ziyaretçilerin hem yaşam boyu öğrenme serüvenlerine katkı sağlamak hem de demans gibi hastalıklardan bu yaş grubunun uzak kalmasında bir katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çanakkale'de 5 bin 500 yıllık geçmişe ışık tutan birçok eserin sergilendiği Troya Müzesi, 'Altın Çağlar'a Özel Ayrıcalık' isimli proje kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların müze girişi ücretsiz oldu. Bu özelliğiyle Türkiye'de bir ilke imza attıklarını söyleyen Troya Müzesi Müdür Rıdvan Gölcük, proje kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara aynı zamanda 5 kişi ve üzeri gruplara ücretsiz rehberlik ile Homeros Bahçesi turu ve ücretsiz içecek ikram edileceğini söyledi.

Projeyle ilgili de bilgi veren Gölcük, "Müzelerimizde, eğitim ve organizasyon departmanımız var. Bu departmanlar çoğunlukla müzelerde alışıla geldiği şekilde daha ziyade çocuklarla iş birliği yapmak konusunda projeler geliştirir. Fakat Türkiye'de ilk kez 65 yaş üstü ziyaretçiler konusunda eğitim departmanımız böyle bir uygulamaya başladı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre Türkiye, 2023 yılında 65 yaş nüfusu toplam nüfusa oranı yüzde 10.2'yi buldu ve böylece çok yaşlı yaşlı nüfuslu ülkeler sınıfına girdi.

65 yaş üstünün nüfusu oranının 2016 yılında yaklaşık yüzde 12'ye, 2030 yılında ise yüzde 23'ü bulması bekleniyor. Yani ülke nüfusu gittikçe yaşlanıyor. Dolayısıyla müzeler burada özellikle sadece çocuklara odaklanmayı bırakıp bu yaşlanan nüfus için de daha proaktif davranmak durumunda. Biz de bu projeyle beraber 65 yaş üstü ziyaretçilerimizin yaşam boyu öğrenme serüvenlerine hem katkı sağlamak hem de demans gibi hastalıklardan bu yaş grubunun uzak kalmasında bir katkı sağlamayı hedefledik" dedi.