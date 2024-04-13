Su seviyesi yüzde 8'lere kadar düşmüştü! Bayramiç Barajı'ndan sevindiren görüntü

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, "Bayramiç Barajı 250 bin dekar alan suluyor. Bayramiç Barajı'ndan meyvesinden sebzesine, hububat ürününe, çeltiğine, mısırına varıncaya kadar dikim yapılıyor. Bayramiç Barajı'ndan aşağı yukarı 20 bin dekar çeltik, 20 bin dekar da tohumluk mısır, en az 10 bin dekar da silajlık mısır olmak üzere sulama oluyor. Bayramiç Barajı'nda sulu tarım 160 bin dekara kadar ulaşabiliyor. Bu yıl üretici su bakımından sıkıntı yaşamayacak. Hatta biz suyun artmasını talep ediyoruz. Çünkü yıl kurak gittiği için seneye de bir miktar suyumuzun kalması yönünde. Tasarruflu kullanacağız. Çok su var deyip de çok kullanılmasını istemiyoruz. Çünkü iklim değişikliğinden dolayı ileride bir mağduriyet olmaması için tedbir istiyoruz" dedi.