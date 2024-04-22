Sahibinden satılık makam aracı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yüzde 39.6 oy alarak Belediye Başkanlığı koltuğunu CHP'li Mustafa Özacar'dan devralan AK Partili Ali Kamil Soyuak göreve hızlı başladı. "Belediyenin bu kadar lüks bir araca ihtiyacı yok" diyen Soyuak ilk icraat olarak makam aracını satışa çıkardı. 2. el araç satış sitesine verdiği ilanda yazdığı açıklama kısmı ise gündem yarattı.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak

VERDİĞİ İLK SÖZÜ TUTTU

BELEDİYEYİ 238 milyon borçla devraldığını ama ilçenin yatırıma ihtiyacının olduğunu söyleyen Başkan Ali Kamil Soyuak, "Önceliğimiz Gelibolu halkının konforu. Lükse şatafata gerek yok. Gelibolu hizmet beklerken bu makam aracına hiç gerek yok. Göreve geldiğimizde 'ilk icraatımız makam aracını satmak olacak' demiştik. Gelibolu halkına verdiğimiz sözü tutuyoruz" dedi.

Aracı satar satmaz Gelibolu için kullanılacak hizmet araçları satın alacaklarını belirten Başkan Soyuak, "Amacımız Gelibolu halkını mutlu etmek, Gelibolu'nun geleceği çocuklarımızın yüzünü güldürmek. Satın alacağımız mobil araçlarla çocuklarımızın ayağına kahvaltılar götüreceğiz. İlçemize yeni projeler kazandıracağız" diye konuştu.

ESKİ BAŞKANA GÖNDERME

3 milyon 300 bin TL'den satışa çıkarılan makam aracı için ilanda kullanılan, "Camlar filmli, eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi. İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, yedek anahtarını bulamadık, eski başkana sormak lazım" ifadeleri ile eski CHP'li başkana yapılan göndermeler dikkat çekti. Başkan Souyak, verdiği ilanda şu ifadeleri kullandı: "Ön takım bakım istiyor, çünkü Gelibolu'nun yolları bozuk. İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, eski başkana sormak lazım. Eski başkan halktan uzaktı, muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı.

Gelibolu eski Belediye Başkanı Mustafa Özacar

Camlar filmli, eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi. Nakit ihtiyacından acil satılık, belediyenin çok borcu var. Piyasada tanınan, bilinen bir araçtır. Tüm ilgiyi üzerinizde toplayabilirsiniz. İstediğiniz ustaya gösterebilirsiniz, zaten Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi esnafı arabayı yakından tanır. Yedek anahtarını bulamadık, eski başkana sormak lazım." 3 dönem Evreşe Belediye Başkanlığı yapan Ali Kamil Soyuak, "Evreşe'nin sıra dışı başkanı" olarak ün yapmıştı. Başkan Soyuak (50), uzun yıllar Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinin Evreşe Beldesi'nde doktorluk yaptı. Halkla kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle "Belediye başkanı adayı ol" ısrarlarına daha fazla dayanamadı. AK Parti'den 2009, 2014 ve 2019'da yapılan seçimlerde üç kez üst üste belediye başkanlığı görevine seçildi. Borçlu aldığı belediyeyi, borçlanmadan teslim etti. Gelirleri artırdı, maaşları katladı.