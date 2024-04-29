  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale 24 yaşındaki üniversiteli Zeliha'nın feci sonu!

24 yaşındaki üniversiteli Zeliha'nın feci sonu!

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Zeliha Güneş, bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA
24 yaşındaki üniversiteli Zeliha’nın feci sonu!

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Zeliha Güneş, bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde gerçekleşti. Bisikletiyle seyir halindeki Zeliha Güneş'e, Kocadere köyü yakınlarında 65 yaşındaki S.Ç yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada ağır yaralanan Zeliha Güneş, ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Zeliha Güneş, hayatını kaybetti.

Kazanın ardından sürücü S.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öten yandan ÇOMÜ Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, "Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA