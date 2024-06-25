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Haberler Çanakkale Önüne gelene bıçakla saldırdı

Önüne gelene bıçakla saldırdı

Çanakkale’de 10 gün önce cezaevinden çıkan damat Can B. dehşet saçtı. Kayınpederini öldüren kızgın adam (25), eşini, eşinin teyzesini ve anneannesini bıçakladı. Yakalanan damat tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Önüne gelene bıçakla saldırdı

Çanakkale'de, ailevi nedenlerden dolayı cinnet geçiren şahıs, kayınpederini öldürdü. Eşini, eşinin dedesini, anneannesini ve teyzesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Olay, İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi Kümeevleri mevkinde saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Cezaevinden 10 gün önce tahliye olan Can B. çocuğunu görmek için akşam saatlerinde Esenler mahallesindeki kayınpederi Oktay Dürek'in evine gitti. Eşinin barışma teklifini kabul etmemesine sinirlenen Can B., kayınpederi Oktay Dürek, eşi Esennur B., evde bulunan eşinin ananesi Vildan A. ve teyzesi Gizem Ç. ile tartışmaya başladı.

DÖRT KİŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada yanında getirdiği bıçağı çeken Can B. çocuğunun gözleri önünde adeta katliam yaptı. Çıkan kavgada Esennur B. kasığına, Vildan A. karnına, teyze Gizem Ç. boğazına, Oktay Dürek ise göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Evden gelen bağırış sesleri nedeniyle sokağa çıkan mahalle sakinleri durumu hemen polise haber verdi.

Kayınpederini öldüren Can B, eşiyle birlikte akrabalarını da bıçakladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırırken, Oktay Dürek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan Esennur B. ve Vildan A. sabaha karşı tedavilerinin devam etmelerine rağmen hastaneden kaçtıkları ortaya çıktı. Teyze Gizem Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Şüpheli Can B. ile olay anında yanında bulunan arkadaşı O.S. olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, suç aletiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cuma Pazarı'ndaki köprü altında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Can B. ve arkadaşı O.S. savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheli Can B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli O.S. ise serbest bırakıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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