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Haberler Çanakkale 3 kardeşle tartışan kıraathane işletmecisi öldürüldü

3 kardeşle tartışan kıraathane işletmecisi öldürüldü

Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde kıraathane işletmeciliği yapan Alp Avcı, 3 kardeş ile arasında yaşanan tartışmada kan döküldü. Tartışmanın alevlendiği olayda göğsünden ve sol elinden bıçaklanan Avcı hayatını kaybetti.

İHA
3 kardeşle tartışan kıraathane işletmecisi öldürüldü

Çanakkale'de 28 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, kıraathane işletmeciliği yapan Alp Avcı (24) ile 3 kardeş olan elektrikçi M.M. (29) ve M.M. (19), öğrenci M.M. (18) kardeşler arasında nedeni belli olmayan bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Kıraathane işletmecisi Alp Avcı, bıçakla göğsünden ve sol elinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Alp Avcı, sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri suç aleti bıçakla birlikte 29 Haziran gecesi saat 01.30'da yakaladı. Evli ve bir çocuk babası Alp Avcı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.M. (19) ile M.M. (18) serbest bırakılırken, M.M.'nin (29) adliyedeki işlemleri devam ediyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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