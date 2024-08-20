Çanakkale’de yangın sonrası kapalı olan tarihi yerler, tekrar ziyarete açıldı

Çanakkale'nin nin Eceabat ilçesinde çıkıp, geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle 15 Ağustos'ta kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı, tekrar ziyarete açıldı.

Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda 15 Ağustos'ta saat 10.00 sıralarında yangın çıktı, alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 tipi helikopter de bölgeye gönderildi. Tedbir amacıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. 700 hektarlık orman alanın zarar gördüğü yangının ardından ziyarete kapatılan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Kuzey Hattı (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı) tekrar ziyarete açıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "15 Ağustos günü başlayan yangın sebebiyle geçici süreyle ziyarete kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı) ziyarete açılmıştır" denildi.