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Çanakkale'de 5 yaşındaki çocuk kayboldu! Her yerde aranıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ediz Taşkan isimli 5 yaşındaki çocuk kayboldu. Çocuğun üzerinde en son sarı-siyah tişört ve mavi renkli terlik olduğu belirtildi.

İHA
Çanakkale’de 5 yaşındaki çocuk kayboldu! Her yerde aranıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 yaşındaki çocuk kayboldu. Kaybolan çocuk için belediye hoparlörlerinden anons yapıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 yaşındaki Ediz Taşkan isimli çocuğun yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri arama çalışmalarına başlarken, Biga Belediyesi de ilçe merkezindeki hoparlörlerden acil anons yaparak yardım çağrısında bulundu. Yapılan anonsta en son sarı-siyah tişört ve mavi terlik giydiği belirtilen çocuğu görenlerin emniyet ekiplerine haber vermeleri istendi.

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