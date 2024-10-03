Kazı çalışmalarında ortaya çıktı! Çanakkale’de 2 bin yıllık temiz su iletim hattı bulundu

Sonrasında da bu künk hattının nerelere ulaştığıyla ilgili jeofizik metotlarından da yararlanarak takibini yapmaya çalışacağız. Aslında forum alanı içerisinde hem atık su, hem temiz su sistemleriyle ilgili alanlar ve kanallar, pişmiş toprak kanal hatları bugüne kadar çıkmıştı. Bu hat yenisi olarak karşımızda duruyor. Bu temiz su hat sistemi tarihlendirme olarak yapının da tarihini göz önünde bulundurursak milattan sonra 1'inci yüzyılın iç gibi yani yaklaşık 2 bin yıllık bir su iletim hattıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz."