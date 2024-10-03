Şehit Uzman Çavuş Burak Geniş, memleketi Çanakkale’de askeri törenle karşılandı

Doğubayazıt'da dün askeri aracın devrildiği kazada Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğu haberi, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık köyünde oturan ailesine askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık görevlileri refakatinde verildi. Acı haberi alan anne Meşkure ve baba Basri Geniş, büyük üzüntü yaşadı.