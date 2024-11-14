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Çanakkale Boğazı'nda dev geçiş

Çanakkale Boğazı 85 bin ton ağırlığındaki, 90 metre genişliğe ve 580 metre toplam uzunluğa sahip yüzer havuz "Dourado"nun geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yüzer havuzun Yalova'ya gitmek üzere, Marmara Denizi'ne girmesinin ardından gemi geçişleri normale dönecek.

AA
Çanakkale Boğazı’nda dev geçiş

Çanakkale Boğazı, bakım ve onarım çalışmaları için Singapur'dan Yalova'ya götürülen dev havuzun geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Vanuatu bayraklı "Hulk-2" ve Liberya bayraklı Maverick-1" isimli römorkörler tarafından çekilen, 260 metre boyundaki 85 bin tonluk yüzer havuz "Dourado" öğle saatlerinde boğaza güney yönden giriş yaptı.

Yedekli boyu 580 metreye ulaşan dev havuzun geçişine güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-13", "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-17" römorkörleri ile "KIYEM-1" tahlisiye botu eşlik etti.

Kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, yüzer havuzun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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