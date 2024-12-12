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Çanakkale'de korkutan deprem! Uzman isimden tedirgin eden açıklama

Son dakika... Son yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Korkutan deprem bu kez Ege'de meydana geldi ve Çanakkale'den de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Saros Körfezi'nde Ecebat ilçesinin 13,52 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.34'te oldu. Yerin 25,5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ecebat ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremin hemen ardından açıklama yapan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün sözleri ise kısa sürede gündem oldu

HABER MERKEZİ

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Çanakkale’de korkutan deprem! Uzman isimden tedirgin eden açıklama

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ... Ege Denizi'nde, Saros Körfezi açıklarında bugün 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre, depremin merkez üssü Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13.5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yerin 25.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevredeki yerleşim birimlerinde de hissedildi.

Depremin merkez üssü, Eceabat'a yaklaşık 13.5 kilometre mesafede bulunuyor. Yerin 25.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yetkililer vatandaşları panik yapmamaları konusunda uyardı ve olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmalarını önerdi. Depremle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN SÖZLER

Depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Saros'ta depremin ardından hemen bir açıklama yayınladı. Görür paylaşımında, "Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat'ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara'da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

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