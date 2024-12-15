Kilitbahir Kale Müzesi açılıyor! O tarihte ziyaretçilerine kavuşacak

Çalışmalar kapsamında kale duvarlarının yüzeyinde ve üst yürüme yollarında oluşan bitkiler mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlendi, özgün malzeme üzerinde oluşan niteliksiz harçlar ve derz onarımlarının temizlenme işlemine geçildi.



Düzgün kesme taşlar ve yığma molozla şekillendirilen, 120 günde inşa edilen 562 yıllık kalede, bozulma ve çürüme tespit edilen ana kuleye giriş kapısında (A avlusu) yer alan ahşap merdiven, ana kule önünde bulunan ahşap yürüyüş yolu ve iç avlu kısmında bulunan ahşap geçiş merdivenleri yenilendi.

Ana kule içindeki ahşap merdivenlerinde tespit edilen eksiklikler tamamlanacak, çürüme gözlenen tırabzanlar yenilenecek. Bel verme, ahşapta bozulma, çürüme gibi problemlerin görüldüğü kalenin çevresindeki hendek bölgesinde yer alan ahşap köprüler onarılacak.



Kuş bakışı görüntüsü "üç yapraklı yonca" şeklinde olan 7 katlı kalede temizleme sonrası açığa çıkan taş duvarın onarımı ise devam ediyor.