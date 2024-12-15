Kilitbahir Kale Müzesi açılıyor! O tarihte ziyaretçilerine kavuşacak

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'un fethinden sonra Çanakkale Boğazı'nın iki yakasına yaptırdığı kalelerden biri olan ve 6 yıldır müze olarak hizmet veren Kilitbahir Kalesi'nin, doğal koşullardan kaynaklı yıpranmaların iyileştirilmesinin ardından yeni yılın ilk ayında tekrar ziyarete açılması planlanıyor.
Kilitbahir Kalesi, Avrupalı devletlerin Bizans İmparatorluğu'na yardım etmesini önlemek amacıyla Avrupa yakasına 1462'de Gelibolu Sancak Beyi Yakup Bey gözetiminde dönemin alanında tanınmış isimlerinden Mimar Muslihiddin tarafından inşa edildi.
Kale müzesi olarak yeni yüzüyle 2018'den bu yana hizmet veren kaledeki bakım onarım çalışmaları, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının kontrolünde 1 Ekim'de başladı.