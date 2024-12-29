Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

Lapseki ilçesi Dumanlı Dağı'nda kar yağışı gün boyunca etkili oldu. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 45 santimetreyi buldu. Beyaz örtü ile kaplanan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı bölgeye gelen vatandaşlar, piknik yapıp, karda oynayarak tadını çıkardı

Öteyandan Balıkesir ile Çanakkale sınırları içerisindeki Kazdağları'ndan geçen kara yolundaki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Edremit ile Yenice ilçeleri arasında seyahat eden sürücüler, güzergahta bulunan Gülsüm Ana, Hanlar, Deve Boynu mevkilerindeki yoğun kar nedeniyle durma noktasına gelen trafikte güçlükle ilerliyor.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu bölgede yağışa hazırlıksız yakalanan sürücülerin ilerlemekte zorluk çekmeleri nedeniyle uzun araç kuyruklar oluştu.

Edremit İlçe Belediyesi ve Karayolları ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

Jandarma ve polis ekipleri, bölgeye yolculuk yapacak sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.