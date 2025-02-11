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Haberler Çanakkale Domuz avında kaza ile arkadaşını vurdu

Domuz avında kaza ile arkadaşını vurdu

Çanakkale’de çıktığı domuz avında tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki gencin, arkadaşı tarafından vurulduğu ortaya çıktı. İlk ifadesinde hangi tüfeğin nasıl ateş aldığını bilmediğini söyleyen katil zanlısı ise, jandarma sorgusunda suçunu itiraf etti. Zanlı, “Nasıl oldu hala anlamış değilim. Çok üzgünüm” diye konuştu

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

Giriş Tarihi: Gazete

Domuz avında kaza ile arkadaşını vurdu

ÇANAKKALE bir genç, av sırasında yanlışlıkla vurularak öldü. Acı olay, Biga ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Yeşil, Necati Aydoğdu ve 10 kişi domuz avına çıktı. Sezgin Yeşil, tüfekleri arka koltuğa, yanlarındaki köpekleri de bagaja yerleştirip Necati Aydoğdu'nun kullandığı otomobille yola çıktı. İddiaya göre Aydoğdu, otomobili evin önüne park etti ve arka koltuktaki tüfeği alarak Sezgin Yeşil'le birlikte bagajdaki av köpeklerini indirmeye başladı. Bu sırada tüfek ateş aldı. Çok kan kaybeden Yeşil, kurtulamadı.

Olay yerinde ilk ifadesi alınan Necati Aydoğdu, "Her şey köpekleri indirdiğimiz sırada oldu. Kimin tüfeğinin patladığını bilmiyorum. Sezginin tüfeği mi benim tüfeğim mi bilmiyorum. Kim yanlışlıkla tetiğe dokundu anlamadım" dedi. Olay yeri inceleme ekipleri silahlar üzerinde yaptığı incelemede Sezgin Yeşil'i vuran tüfeğin Necati Aydoğdu'ya ait olduğunu belirledi.

KARMAŞA YAŞANDI

AYDOĞDU, jandarmadaki ifadesinde ise suçunu itiraf etti. Aydoğdu, "Silah bir anda patladı. Köpekleri indirirken karmaşa yaşandı. Sanırım o anda oldu. Sezgin benim kardeşim gibiydi. Nasıl oldu hala anlamış değilim. Çok pişmanım" dedi. Soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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